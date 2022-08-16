大陸新疆一名70多歲的老翁，15年前在朋友家救了一隻幼狼回家，讓他萌生養狼的念頭，自掏腰包蓋園區飼養狼，如今狼的數量更是多達180隻，狼也對他很忠心，一次老翁被狼攻擊，狼王發現後竟跳出來保護他，讓老翁看了非常感動，雖然曾被狼咬傷，但他並未感到害怕，依舊把狼當成孩子照顧。

狼王「楊長生」與狼的關係非常好，親密互動也讓不少人驚呼。(影片來源/YouTube/CCTV中文國際)

綜合陸媒報導，新疆吉木薩爾縣一名70多歲男子楊長生，從小就對狼感興趣，2007年他造訪牧民朋友家，發現對方圈養了一隻幼狼，牠被栓在籠子裡，身形非常瘦弱，朋友趕緊警告「牠很兇」，但楊長生不僅不害怕，甚至還伸手撫摸，幼狼並沒有攻擊他，讓朋友看了非常驚訝，將小狼送給楊長生飼養。

楊長生將狼養在院子裡，他的家人得知後都很反對，但仍改變不了他的決心，日後其他牧民朋友抓到狼，都會交給楊長生照顧，但隨著狼的數量越來越多，簡略搭建的護欄不夠堅固，一日5隻成年狼跑了出去，偷吃鄰居家的雞，楊長生才意識到問題，經過幾次輾轉，在郊區租下一塊地蓋園區「野狼谷」，由於他原本是經營物流生意，事業做得還不錯，因此飼養狼的資金不成問題，女兒楊潔也辭職到野狼谷幫爸爸工作。

「野狼谷」目前是大陸規模最大的養狼基地，楊長生在園區內裝設3層保護網，圍成足夠空間讓狼群自由活動，狼與楊長生的關係非常親密，牠們待在主人身邊時，溫馴的像是哈士奇，但楊長生提醒，狼的警覺性高，在野外遇到狼還是要小心，畢竟狼是有野性的，儘管他圈養狼群，但為了不改變狼的習性，他每天會給每隻狼定量餵食1公斤的肉，還有2次投餵活禽，鍛鍊狼捕捉獵物的敏銳反應。

楊長生提到，他不希望自己飼養的狼，因圈養而失去原本的野性與能力，另外，狼的自律性很強，有嚴格階級制度，而且牠們有護食習性，一次餵食過程中，他走進狼群裡，原本想將雞扔遠一點，沒想到一隻名叫「白臉」的狼一反常態，牠以為主人要搶牠的食物，一口咬住楊長生的頸部，導致他當場流血。

神奇的是，狼王發現後竟跳了起來，咬住「白臉」救楊長生一命，所有狼群也聽從狼王指揮，衝上前制止「白臉」，讓楊長生非常驚訝，也深刻體會到狼的護食行為，事後他並未怪罪「白臉」，認為護食是狼的正常行為，但「白臉」過程中也受重傷，楊長生趕緊替牠進行治療，「白臉」與他的關係也越來越親密。

狼的生存環境受破壞，加上人類濫殺，數量越來越少，間接使食草動物過度繁殖，兔子及老鼠等沒有天敵，繁殖又快又多，將草全吃光，使生態環境失衡，楊長生也意識到狼在自然界的重要性，認為養狼是一種責任，希望能保護狼群，甚至還會到各地找尋不同品種的狼，例如黑狼、草原狼及沙漠狼等，希望有朝一日，能讓狼回歸大自然。