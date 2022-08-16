最近氣候炎熱，光是站在太陽底下就讓人大汗淋漓。大陸一名女子近日到超市買活蝦，未料回到家之後，原本活蹦亂跳的蝦子全死了，還有5、6隻被燙熟，讓她相當傻眼。消息傳出後，網友全都笑翻，直呼她出門一趟就有煮熟的蝦可吃，連油都省下來了。

根據《白鹿視頻》報導，河南省信陽市的方女士，在本月13日早上到超市買活蝦，打算中午煮來吃，沒想到過了1個多小時回到家後，原本還活蹦亂跳的蝦子全都被熱死，其中還有5、6隻蝦已經熟透、發紅。

方女士透露，事發當天氣溫41度，推測可能是因為她把蝦放在地上和電動車後座，因為地面和坐墊太燙了，蝦子才會被煮熟，讓她覺得傻眼又好笑，忍不住感嘆，這種天氣還是能不出門就不出門，待在冷氣房裡最舒服。

影片曝光後，不少網友也都覺得十分逗趣，紛紛留言，「蝦：居然在路上就上路了」、「回家就可以直接吃了」、「瓦斯錢、油錢都幫你省了」、「外面真的熱到可以在地上煎雞蛋了」、「回到家撒點鹽就可以吃了」。

但也有網友解釋，蝦子並不是被煮熟了才會變色，而是死了以後在常溫下就會變色，「蝦青素稍微遇到熱度就會變紅」、「蝦死後常溫一段時間就會發紅，是蝦青素脫離蛋白質後，恢復正常橙紅色導致，當然加熱也可以。至於為什麼超市裡死蝦是青白色，那是因為剛死或者死後冷凍，蛋白質沒有變質，所以蝦青素還沒有脫離」。