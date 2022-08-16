大陸重慶一戶人家近日遭到一隻黃鼠狼闖入，於是請求消防人員協助捕捉，沒想到黃鼠狼當場不斷使出「臭屁攻擊」，還往消防員臉上放，現場臭氣熏天，把消防員臭到乾嘔。

綜合陸媒報導，重慶一名老人家近日向當地消防單位報案，表示家中臥室跑來一隻黃鼠狼，但因為家裡只有兩位老人，加上行動不方便，只好請求幫忙。消防員抵達現場後便一陣翻箱倒櫃，總算將黃鼠狼逼到牆角，並成功捕獲，不過在把牠抓起來的同時，黃鼠狼出於防禦，竟然朝著消防員不斷猛放臭屁，現場臭氣熏天。

一名參與捕捉任務的胡姓消防員哀怨表示，過程中黃鼠狼多次使出臭屁攻擊，還專門往同仁的臉上放，臭到現場人員邊咳邊乾嘔，第二次才成功制伏黃鼠狼，但之後還是沒忍住臭味而吐了出來。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「根本生化武器」、「聽說黃鼠狼臭屁比鯡魚罐頭還臭」、「好像隔著螢幕都能聞到那個味道了」、「聞完可能會出現幻覺」、「雖然很不應該，但我還是不爭氣的笑了，辛苦了」。