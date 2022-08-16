在許多古代戰爭戲劇中，都能看到動輒上萬人的大場面，但在真正的歷史中，戰爭的規模究竟有多大呢？《史記•周本紀》記載，在商周時期「牧野之戰」中，商軍就有多達70萬兵力在打仗，但這個數字真的可信嗎？

綜合陸媒報導，在許多史料記載中，都可以看到動輒上萬，甚至數百萬大軍的龐大戰爭規模，但事實上古代人口在唐宋以前，就算是盛世也大約只有5、6千萬人，若是遇上天災人禍，人口就會瞬間少掉一大半，徵召士兵時還得扣除老弱婦孺，剩下來的壯丁人數不會太多，而史料上的數字自然也就不太可信。

但古人為何要造假人數和戰爭規模呢？原因主要有4點，第一就是記錄者並非親身經歷者，因為古代通訊不方便，記錄者對於戰場上的事情，大多都是從別人嘴裡聽來的，經過多人傳話後，事情就會逐漸失真，數字也就不夠準確。

第二，就算親身經歷了整場戰事，但因為「當局者迷」，難以看清事情的全貌，而且雙方主將為了迷惑敵軍，或鼓舞我軍的士氣，多少都會吹牛，戰國時期的兵書《孫臏兵法》就提及叫作「玄襄陣」的戰術，以最小的人數偽裝成大軍的模樣。

第三，在古代戰爭中，真正上戰場廝殺的士兵不多，所謂的幾萬、幾十萬大軍，很多都包含了後勤人員，像是搬運糧食的、做飯的、補衣服的、給士兵看病的等，關於士兵和後勤人員的比例，在不同的記載中有不同的說法，像是1比3、1比5等，但都能看出後勤人員的人數要比士兵還多。

最後則是因為古人對於數字並不敏感，比如唐僧到西天取經，就說得走十萬八千里，只要寫個大一點的數字，代表真的很遠就足夠。此外古代和現代的計數單位也不同，像《山海經》、《淮南子》提到大禹找人靠步行丈量世界的大小，測出來的結果為幾億步，然而當時的億其實代指10萬，東漢末年學者鄭玄在給《周易》注解時，就有寫到「十萬曰億」，清代的康熙字典中也有一樣的描述。