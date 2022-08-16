大陸廣東一名女子結婚後連生7個兒子，近日在網路分享與孩子的日常影片，沒想到意外引發討論，丈夫在影片中吐槽，考慮到未來孩子成家，以現在的聘金行情來看，而且未來還可能漲價，至少要準備800萬人民幣（約新台幣3545萬元）給兒子。

根據《新浪熱點》報導，廣東深圳一名女子連生7個兒子，一家人相處融洽，她時常在網路分享與孩子的生活影片，近日她的丈夫開玩笑吐槽，當時娶妻子聘金也才給了2萬人民幣（約新台幣8.8萬），沒想到孩子全生男的，考慮到兒子們未來娶妻成家，至少要準備800萬人民幣（約新台幣3545萬元）。事後，該名人妻透露，孩子的爺爺是包租公，在深圳有房子，目前出租給別人，靠收房租為生，可以緩解她和丈夫的經濟壓力。

影片曝光後，不少人笑著說「實在是太好笑了，現在人不想生兒子，竟然是因為未來的聘金」、「居然生這麼多，感覺他們就是想生女兒，沒想到一直懷上兒子」、「物價一直上漲，現在的小孩生活費很高，以後還要上課外活動課程，把一個還孩子養大，總金額都可以買棟房子了」、「生小孩真的很燒錢，光是生活費就讓人吃不消，生7個很有勇氣」。

還有網友覺得，該名母親很厲害，連生了7個孩子，身材依舊保持良好，甚至沒有發胖走樣，另外，也有網友提到，「看過他們之前的影片，應該是住在潮汕地區，家族在深圳有生意」，可見經濟能力相當不錯。