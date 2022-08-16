在真愛面前年齡不是問題。近日英國一名48歲男子和29歲妻子攜手步上紅毯，儘管2人之間相差19歲，外表看起來像是父女，但彼此的感情不會受到任何影響，而且神奇的是，他們第一次見面時，妻子還只是嬰兒，讓男子驚喜直呼，2人根本就是姻緣天注定。

Married man, 48, whose wife is 19 years younger than him discovers he met her when she was just a baby - but the couple, who are expecting their own child together, say 'age is just a number'

via https://t.co/Y7QqGbaj5c creepy vibes https://t.co/kMU4lkpfuN — TheTinfoilGirl™️ (@Lolly121306) August 14, 2022

根據《每日郵報》報導，2018年7月，伊維（Evie Foetu Tomkinson）到瑞奇（Rich Foetu Tomkinson）的酒吧工作，2人在聊天時一拍即合，即使只是第一次見面，他們也被對方深深吸引，3個月後他們就墜入愛河、開始交往，並在1年後開始同居；2019年9月瑞奇在電影院和伊維求婚，有1000人見證了這個浪漫瞬間。

不過中間2人接連經歷家人過世的噩耗，再加上新冠肺炎疫情影響，導致婚禮不斷被推遲，直到今年7月才牽手完成終身大事，除此之外，2人還即將在明年1月迎接新生命的到來。儘管現年48歲的瑞奇和29歲的伊維年齡差距很大，但伊維的父母仍十分支持他們的感情，「他們看得出來，瑞奇是個非常愛我的好人」。

更有趣的是，2人後來才發現，瑞奇很早以前就認識伊維的媽媽，2人第一次見面時，伊維還只是個小嬰兒，這個奇妙的緣分讓他們直呼神奇，認為愛情就是這樣無法控制。瑞奇開玩笑地表示，雖然2人的外表看起來像是父女，但不會影響他們的感情，伊維也幸福地說，「我知道他會成為親力親為的父親，他不會受年齡影響，他會很棒的」。