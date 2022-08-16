風箏是歷史悠久的童玩，現在仍有不少父母趁假日時，會帶小孩到公園放風箏，但發明風箏其實是為了軍事用途。風箏一開始是用木頭製造，春秋戰國時期就已出現，當時主要用於戰場，傳遞軍事情報與求援，隨著時代改變，風箏以紙作為材料，成本便宜也受百姓喜愛，演變成小孩子的玩具，甚至還有去晦氣的用途。

根據《動歷史》報導，在《韓非子‧外儲說》記載，「墨子為木鳶，三年而成，蜚一日而敗」，指墨子花3年時間製作出會飛的木鳥，只可惜飛了一天就壞掉了，另外，在《墨子‧魯問篇》提到，魯班做出一個能飛三天的木鵲，跑去向墨子炫耀，豈料墨子卻評價，這種東西根本沒用處，可見當時風箏的雛型已出現。

宋朝《事物纪原》記載，風箏有非常多功能，例如漢初劉邦親征叛將陳豨時，韓信就偷偷用風箏線，測量未央宮的距離，準備挖地道偷襲；南北朝梁武帝被侯景率叛軍圍困時，將信綁在風箏上向外界求援，可惜當時的風箏太重飛不高，被叛軍用箭射下來。

到了唐朝，風箏開始用紙製作，又被稱作「紙鳶」，不僅便宜又能飛得高，唐朝大將張丕被敵軍圍攻時，就曾放紙鳶求援，當時以紙為材料，紙鳶得以飛得很高，敵軍射手根本射不下來，也是從唐朝開始，紙鳶的價格變便宜後，在民間廣泛普及，放風箏逐漸變成習俗，後人又對紙鳶進行改良，在上面放竹哨，當紙鳶飛到天空時，竹哨遇風就會響，因此稱做「風箏」。

但風箏過去用於軍事，明初時朝廷擔心，放風箏有城內信息被外傳的疑慮，因此下令禁止在京城內放風箏，但由於風箏相當普及，其他地區百姓仍時常放風箏，之後還衍生出清明節放風箏的習俗，清朝乾嘉時期，還出現放斷鷂習俗，只要在風箏上寫下病名或災禍，等風箏飛高時剪斷風箏線，疾病晦氣就會隨風而逝。