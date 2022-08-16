"This was the only way to take the deceased's body away from the scene."https://t.co/0TtrrpUdKs — Daily Star (@dailystar) August 15, 2022

泰國呵叻府一名73歲老翁13日下午獨自前往森林採果實卻遲遲未歸，他的兒子十分擔心其安危，便向當地搜救隊求助，事後發現父親不幸摔死，但因為車輛無法進入森林深處，搜救隊只好將蓋上白布的遺體以背對背的方式，綁在自己身上，以機車將死者運出，車程大約30分鐘，令不少網友大讚搜救隊的毅力和勇氣。

綜合外媒報導，死者是Ban Hua Khao村的卓卡森（Leuang Chodkasem），13日下午為了採集野生果實，進入森林深處後卻遲遲未歸，讓家人和其他村民都十分擔心，於是便找上搜救隊求助。搜救隊當晚獲報後便立刻出動，但直到隔天凌晨2點搜救任務暫停時仍未尋獲。

卓卡森的兒子心急如焚，一早又獨自進入森林，總算在距離村莊約5公里處的一棵樹下發現父親的遺體，並緊急連絡村長和搜救隊員協助將遺體運出森林。

不過因為卡車無法進入森林深處，搜救隊員蒙特里（Montree Phiewphong）和他的兄弟阿皮查特（Apichart）在警方陪同下，輪流將裹著白布的遺體以橘色膠帶固定在身上，採取背對背的方式，騎機車穿越崎嶇小路，經過整整30分鐘才得以運出森林。

蒙特里表示，因為小路狹窄，導致車輛無法通行，因此需要將遺體牢牢固定在機車後座，「這是將死者安全帶離現場的唯一方法」。目前遺體已經送往醫院驗屍，以確定詳細死因；而搜救隊的善行曝光後也引來網友熱議，不少人為此敬佩不已，更大讚他們勇氣可嘉。