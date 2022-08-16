龍蝦大多數呈現深綠色，煮熟後則是橘紅色，但受到其他因素影響，也會有特殊色彩的龍蝦出現。美國一對父子近日相約釣魚，未料竟釣到一隻十分罕見的藍色龍蝦，讓2人驚艷不已，覺得自己十分幸運，因為根據數據顯示，捕捉到藍色龍蝦的機率為200萬分之一。

根據《紐約郵報》報導，美國一對父子近日到緬因州卡斯科灣峰島（Peaks Island in Casco Bay）釣魚，沒想到竟釣到一隻極其稀有的藍色龍蝦，讓父子倆驚嘆不已，36歲的兒子路克（Luke Rand）表示，在他20年的釣魚經歷以來，從沒有釣到或見過這種顏色的生物。

這隻藍色龍蝦被取名為「Lucky Bluey」，之後會安置在路克家開的餐廳裡展示，等到一個禮拜之後再將牠放生、回歸大自然。

報導指出，根據緬因大學龍蝦研究機構的數據顯示，大多數捕捉到的龍蝦都是深綠色，偶爾也會有橘色、黃色、白色、多色等，其中捕捉到藍色龍蝦的機率為200萬分之一，專家認為這種龍蝦的外表會呈現藍色，是因為產生過量蛋白質的遺傳缺陷。

不過專家透露，除了白龍蝦以外，所有顏色的龍蝦一旦下鍋煮熟都會變成紅色，而且味道也不會有區別，只不過大部分這種特殊色彩的龍蝦，最後都不會成為人們的盤中餐，而是被帶回大海放生。