兔子生產前後，會拔自己的毛幫孩子做家，但有兔媽媽竟偷別人的毛做窩。大陸河北一名飼主養了黃金獵犬與兔子，豈料近日兔子剛生下一窩寶寶，正準備幫孩子做窩時，牠疑似覺得拔自己的毛太痛，竟去拔黃金獵犬的毛，讓主人看了哭笑不得。

綜合陸媒報導，河北石家莊一名姚姓飼主養了一隻黃金獵犬與兔子，15日兔媽媽生下一窩寶寶，打算幫孩子做窩時，牠竟不是拔自己的毛，而是去拔黃金獵犬的狗毛，只見牠賣力的狂拽，金毛雖然感覺到痛，但並沒有反擊，僅是站起來想逃跑，但兔媽媽不放過黃金獵犬，反而咬住對方的腿，始終不鬆口。

姚姓飼主笑著說，兔媽媽正常會拔自己的胸毛做窩，牠可能是覺得痛，所以才拔金毛的。不少網友表示，「兔子：同住一個屋簷下，大家都是一家人，你的就是我的，我的還是我的，你別見外啊」、「金毛一定很困惑，牠又不是孩子的爹」、「兔媽媽雖然很有母愛，但有點缺德啊」、「兔子可能是覺得黃金獵犬的毛比較暖啊」。

根據《愛兔協會》報導，當母兔進入懷孕後期，在生產前一週至前三天開始，牠們會出現大量拔毛、啣草不放、食量大增、泌乳等行為，情緒甚至會變得比較敏感，因而出現攻擊行為，而兔子會拔位於胸部和腳側的毛，用毛建窩給小兔子保溫。