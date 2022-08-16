古代封建社會，皇權至高無上，許多開國皇帝為了保住江山，不惜殘殺當初一起拋頭顱灑熱血的功臣，朱元璋就是其一，尤其是他極度猜忌、心狠手辣的歷史形象更是深植人心。那些曾經跟朱元璋一起打天下的老臣們幾乎落得慘死下場，唯獨伴君40年的老臣「湯和」例外，不僅能在腥風血雨的朝堂上全身而退，還能返鄉善終，只因他靠著不凡的智慧躲過殺身之禍。

根據《搜狐網》報導，湯和從小和朱元璋一起長大，成年後更成了朱元璋的左膀右臂，一路過關斬將，最終開創了大明王朝。不過朱元璋稱帝後，湯和本該迎來名利雙收，沒想到卻只能眼睜睜看著其他一起打天下的兄弟升官封爵，自己只得到一個元帥的虛名。

後來過了好長一段時間，湯和才明白，原來是自己一次酒後失言釀下大錯，當時他曾大放厥詞，直言朱元璋若沒有自己的輔佐就什麼都不是，殊不知這話傳到朱的耳中，徹底得罪了對方。湯和意識到這件事後懊悔不已，為了明哲保身，從此不再把戰功掛在嘴上，甚至開始裝瘋賣傻，做出許多脫序的舉止，還表現出一副窩囊廢的模樣，為的就是減輕朱元璋對自己的猜忌。

最終在湯和63歲那年，他主動向朱元璋提出告老還鄉，並將手上全部兵權交出，朱元璋一聽，正合自己的心意，但他表面上卻是不動聲色的問湯和要什麼賞賜。當朱元璋問出這句話後，湯和便意識到朱元璋尚未完全信任自己，於是立刻延續了窩囊廢的形象，說道「我什麼也不要，如果皇上真要給，那就給我100個美人吧！」

湯和提出這要求之後，許多人都認為他太過好色、為老不尊，但朱元璋卻非常滿意，從此對他放下了戒心。也因為如此，湯和在保全自己之餘，也不禍及子孫，有幸回老家安享晚年，甚至死後還被朱元璋追封為東甌王，諡號襄武。