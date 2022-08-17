年齡不是愛情的距離。美國一名27歲男子在成人交友網站上認識一名74歲阿嬤，原本只打算維持炮友關係，儘管兩人相差47歲，但個性卻相當契合，甚至發展成情侶，目前已訂婚，預計明年結婚，男子也坦言，起初就是看到未婚妻的胸部照，才會想進一步認識。

根據《每日郵報》報導，德州27歲男子德沃恩（Devaughn Aubrey）1年前在成人交友網站上認識74歲凱蒂（Kathi Jenkins），他提到「我偶然看到凱蒂的照片，其中還有她的胸部照，讓我非常感興趣，看了凱蒂的個人資料後，就傳訊息要了她的電話號碼」。

不過受到疫情影響，他們一直無法見面，在網路上聊了4個月，等疫情穩定後才約出去，德沃恩回憶說，「當我一進到她家，凱蒂早已在床上等我，而且聞起來很香，她當時只穿一件柔滑的深紅色襯衫」，而凱蒂則提到，她對於交往對象很挑剔，通常喜歡高個子的白人男性，雖然德沃恩只有170公分，但兩人幾乎是無話不談，也激起凱蒂的興趣。

雖然凱蒂從未結婚，但有4個孩子、13個孫子、36個曾孫和1個曾曾孫，其中幾名孫子的年紀比德沃恩還大，而德沃恩在24歲時，曾與同齡女性結婚，但婚姻沒維持多久就結束，之後遇到凱蒂，德沃恩直言，他本來就喜歡年長的女性，而且與凱蒂的關係非常好，凱蒂教會他許多事情，彼此間也從未吵過架。

德沃恩更透露，凱蒂吸引他的地方，除了笑容和容貌外，個性還很幽默，而且每當他難過時，凱蒂都會耐心地安慰他，「凱蒂的歌聲也很好，她喜歡的東西和我祖母很像，所以看到凱蒂時，不禁讓我想起我的祖母」，兩人交往一陣子，目前正在計畫明年結婚，凱蒂的家人非常支持這段婚姻，不過德沃恩的家人起初有些錯愕，還以為是開玩笑，但得知真相後還是接受了。

不過這一段嬤孫戀曝光後，也引來外界質疑，認為德沃恩是為了錢，才會和凱蒂交往，但德沃恩極力否認，表示不管其他人怎麼看待他們的感情，他只想與凱蒂度過餘生，認為年齡差距不應該變成愛情的阻礙，「如果你愛上年紀較大的人，那就繼續愛下去吧！我認為自己快樂比較重要，不要管別人怎麼想，順其自然。」