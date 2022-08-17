紐西蘭一戶人家近日在清倉大拍賣上挖寶，買回一大堆二手商品，然而回到家拆開其中一個手提箱時，竟發現裡面藏有人體遺骸，讓他們嚇得立刻報警，在此之前，鄰居也稱他們聞到手提箱發出異常惡臭，目前警方已經介入調查，正試圖查明死者身分，以釐清詳細案情。

根據《BBC》報導，居住在奧克蘭南區（South Auckland）的一戶人家，於本月11日從當地一間倉儲公司的清倉大拍賣中，買回包含手提箱在內的眾多物品，當地媒體報導稱，這種拍賣大多是為了清理倉儲中的廢棄物品，競標者通常不會在購買之前仔細檢查物品，因為大部分人都希望得到驚喜且有價值的收穫，這一家人也是一樣，從沒想過裡面竟藏有人體遺骸。

而附近的鄰居在警察到達前，都曾聞到手提箱散發出的惡臭，一位曾在火葬場工作過的鄰居表示，這種味道很容易辨認，「我馬上就知道這是什麼味道了，我還很納悶，這東西是從哪裡拿來的」。

調查人員法約拉（Tofilau Faamanuia Vaaelua）透露，這家人直到回家、打開手提箱後，才看見這個恐怖的發現，目前警方已經介入調查，首先需要確認死者的身分，才能更全面地了解事情真相，但礙於該起事件的性質，通知死者家屬仍需要一段時間。