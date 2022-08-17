毛孩的心思比人單純，對於每天在職場爭鬥的人來說，回到家看到牠們，就是一帖療癒良方；對於單身或獨居者來說，毛孩也是幫忙克服寂寞的好伴侶，尤其當養到一隻非常親人、黏人的貓咪時。

這個個案從沒養過毛孩，第一次就接手愛滋貓，這是一隻被棄養瘦骨嶙峋的貓咪，因為是要價不菲的藍貓，據說許多人想要爭養。她對貓咪完全不了解，以致照顧上有很多有趣的插曲，但也因為對貓行為的陌生，卻成為寶貝離世後，主人很大的自責。

第一次體驗到貓咪踩奶跟舔主人頭髮，主人覺得被貓咪舔頭有點噁心而嚇走，離世溝通時，藍貓說：「我在跟媽咪示愛，但媽咪都不領情。」但即便如此，這隻藍貓還是帶給主人很大的快樂，因為牠不是高冷的貓，而是能夠跟主人一問一答的「搞威」貓咪。

主人因為長期照顧高齡老母，生活有些煩悶，能夠跟寶貝這樣一搭一唱每天對話，生活增加好多樂趣，儘管只在一起兩年，已經成為彼此生活的重心。溝通時貓咪說：「媽咪是我的聲控玩具，我一喵，她就會有回應跟動作，好好玩」。當貓咪病危時，媽咪還專程夜奔從台北南下桃園去找專長中醫的獸醫，拿回上萬塊的藥，但依然沒能救回寶貝一命。

失去牠，媽咪痛不欲生想跟牠一起走，但寶貝說：「媽咪，這裡是動物的專屬天堂，你是人，就算你想跟我走，也來不了呀！不如在地球上等我回來。」

媽咪也很在意自己最後是否處置不當：「可以告訴我，最後彌留的24小時，我們為你做的一切，是否有讓你不舒服嗎？」因為不了解貓咪的習性，當貓咪最後嘗試躲進沙發下時，家人硬生生的把沙發搬走，不斷撫摸牠，跟牠說話，就是希望陪伴牠最後一程。但媽咪事後很後悔，不該在貓咪想躲藏時，讓牠連躲都沒地方躲。

貓咪說：「我想安靜有尊嚴地離開，可是也有點想要你們陪」、「你們最後做了那麼多努力，就算有些地方讓我不舒服，我也不會怪你們」、「因為我有讀懂你們愛我的那顆心，我感受到的是滿滿的愛跟溫暖。」

媽咪一直不能接受的還有，以為跟寶貝在一起的時間會有十年、二十年，沒想到就只有兩年而已，寶貝說：「我也很意外，但在一起很幸福就夠了，我有賺到了」，畢竟，一隻本該養尊處優的高貴藍貓，被前主人拋棄後，無法跟原生浪貓搶食，只能餓到皮包骨的體驗，讓藍貓也學會了珍惜。