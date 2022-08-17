韓國一對夫妻在26年前透過試管手術生下一名兒子，雖然5歲時發現他的血型和父母不一致，但經過醫生的解釋後暫時放下了疑心，直到最近夫妻才驗DNA，發現兒子只和媽媽有血緣關係，讓爸爸受到極大的衝擊。

根據《首爾新聞》報導，首爾一對夫妻在1996年透過試管手術，生下了一名兒子，兒子在5歲、上小學前進行健康檢查，發現他的血型是A型，但夫妻2人都是B型，根本不可能生出A型的小孩，他們立刻詢問當初幫忙做手術的醫生，對方卻稱試管嬰兒會有「基因變異」的狀況發生，還舉了幾個國外的案例，讓他們放心。

隨著兒子越長越大，夫妻倆覺得有必要和他說明血型不一樣的原因，於是請求醫生幫忙準備相關資料，但過了幾個月後，醫生都沒有聯絡這對夫妻，就連院方也表示無法幫忙。丈夫開始覺得不對勁，於是在今年7月和兒子進行DNA檢測，沒想到3次的結果都顯示，兒子只和媽媽有血緣關係，和爸爸則沒有任何關係。

對此丈夫崩潰表示，「不想相信這個結果。我對DNA檢測的那個人說，『聽說這是基因變異，你有見過這種事情嗎？』對方跟我說沒有，我只能癱坐在地上，完全無法思考，頭髮都變白了」。

之後這對夫妻積極想聯絡負責試管手術的醫生，但不管怎樣都聯絡不上，醫院則說醫生目前已經退休了，沒有再給予其他的幫助，因此夫妻倆考慮採取法律行動，但他們還沒告訴兒子這個殘酷的事實，「我需要整理一下心情再告訴他，所以還沒有說出來」。