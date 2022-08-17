大陸河南一名女飼主近日帶哈士奇散步，豈料愛犬一出門後，就發瘋似地到處亂竄，甚至還去滾泥巴坑，主人看到後趕緊阻止，追狗途中不慎掉進泥巴坑，全身沾滿泥巴，模樣非常狼狽，乍看之下宛如一尊兵馬俑，影片曝光後，讓不少人笑翻。

根據《沸點視頻》報導，河南鄭州一名飼主日前帶愛犬出門，開車到黃河灘散步，豈料愛犬興奮地暴衝，一下子就掙脫牽繩，還跑去滾泥巴坑，飼主發現後，趕緊跑過去阻止，但自己也不小心掉進泥坑，全身都是泥巴，看起來像兵馬俑，順利逮到愛犬後，牠還開心地傻笑，完全不知道自己做錯事，讓主人非常無奈。

飼主受訪提到，他們當時全身都是泥巴，原本打算送愛犬到寵物店洗澡，但因為他們身上太髒，被許多店家拒絕，好不容易才找到一間願意提供浴室的寵物店，但店家要求他們自行清理，飼主只好親自幫愛犬洗澡，豈料在幫狗沖洗時，牠還不斷哀嚎，似乎在向主人頂嘴，表示自己還想玩，甩毛時把主人濺得全身濕。

飼主表示，愛犬品種是哈士奇，牠的精力非常充沛，一出門就到處亂跑，還喜歡去滾泥巴坑，若沒出門就會亂咬家具，讓主人看了非常頭痛。影片曝光後，不少網友笑著說「秦漢女俑牽狗雕像」、「二哈精力真的是旺盛到讓人害怕」、「果然是二哈，只要能玩，就不管主人了」，但也有人認為，主人可能是為了流量而拍攝，「為何還帶回車上？應該是先帶到河邊洗乾淨啊」、「主人臉上的泥巴也太均勻了吧」。