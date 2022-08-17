對於許多飼主來說，毛小孩就像家人一樣珍貴，各種人生大小事都希望和牠們一起經歷。大陸一對新人日前舉行婚禮，特地牽著愛犬拉布拉多一起走紅毯，未料中途牠卻被一旁的馬群吸引注意力，全力衝刺把新郎硬生生拉走，可愛的小插曲讓現場全笑成一團。

大陸女網友「CYY」前陣子在四川省甘孜州康定縣的亞拉雪山景區舉行婚禮，現場只邀請了家人和摯友，雖然人數不多卻十分溫馨，除此之外，她和新郎還帶著愛犬拉布拉多一起走紅毯，未料因為狗狗活潑好動的個性，而鬧出了逗趣可愛的笑話。

拉布拉多看到馬群後被吸引注意力，因為想和牠們玩才會突然不受控地狂奔。(圖/翻攝自小紅書@CYY.)

從照片中可以看到，一開始新郎一手拉著牽繩、一手勾著新娘走在紅毯上，沒想到中途拉布拉多被一旁的馬群吸引注意力，幾秒之後就全力朝著目標衝刺，牽著牠的新郎還沒反應過來，就硬生生被拖了出去，新娘見自己的新郎就要被「搶走」，立刻伸手想抓住他的手臂，但沒有抓到，只能一邊笑一邊看著新郎被全力衝刺的拉布拉多拉到30公尺外，現場所有賓客和工作人員見狀也都笑成一團。

事後新娘透露，她養的拉布拉多30多公斤，平時都在都市生活，很少有可以自由奔跑的空間與時間，因此看到馬才會這麼興奮，整個婚禮過程牠也一直在會場四處亂跑，至於新郎沒能拉住愛犬，最主要是因為毫無準備，後來不放開繩子則是因為害怕牠被馬踢到，但鬆繩之後一喊牠的名字就乖乖回到身邊。對於這個意外插曲，新娘笑說「不要隨便帶拉布拉多走紅毯！」