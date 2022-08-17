現代婚姻制度多為一夫一妻，不管男性還是女性，若要與其他人共享伴侶，基本上是不可能的事情，不過古代男尊女卑，男性可以三妻四妾，神奇的是，不少正宮不僅允許丈夫納妾，甚至還會幫忙找人選、買妾，難道不怕自己地位不保嗎？其實此舉是正宮為了維持家庭和睦，營造賢慧大度的舉動。

根據《藝述史》報導，在古代封建社會裡，丈夫納妾很常見，甚至還有妻子會幫丈夫買妾，例如北宋政治家王安石，當時他忙於事業，妻子可能是心疼丈夫勞累，因此花錢買年輕的小妾回家，希望她能服侍丈夫，豈料王安石回到家後，不僅不開心，甚至還連忙將小妾送走，這段故事也成為王安石對感情忠貞的佳話。

不過，像王安石這樣的男性並不多，古代男性邁入中年後，若經濟能力佳，基本上都會納許多年輕小妾，用來滿足自己的慾望，不僅如此，有些妻子還會幫丈夫買妾，雖然丈夫有了新歡，正宮多少會被冷落，但古代的禮法制度嚴格，無論丈夫有多疼愛小妾，受寵小妾依舊難以取代正妻的地位，而且小妾的身分其實也不高。

小妾不僅會被當成商品被買賣，能受到的疼愛也很有限，晚上需服侍丈夫，看對方的臉色，白天則要做勞動工作，類似身分地位較高的傭人，古代正妻幫忙找妾，一方面也是為了自己著想，古代女性結婚後，主要工作就是服侍丈夫，若丈夫過得不幸福，就是妻子照顧不周，容易引來外人說閒話，為了堵住別人的嘴，也希望討丈夫歡心，正宮就會買妾維持家庭和睦，營造出自己賢慧的模樣。