許多古人除了名以外，還會替自己取個字，像唐朝著名詩人李白字太白、南宋豪放派詞人辛棄疾字幼安，就連近代詩人徐志摩也都有字「槱（音同有）森」。但在古代有一個神奇的現象，就是大多數的皇帝都沒有字，究竟為何會有這種現象發生呢？

綜合陸媒報導，根據《禮記》上的規範，古代男子在20歲、及冠之時，才會由父母、師長幫忙取字，但現實中不乏有些人比較著急，15、16歲就已經取好字，因此一般在15歲之前登基的皇帝，或已經承襲王以上爵位的皇子，就很少會替自己取字了，因為地位太高，手下的人只能叫陛下或殿下，往上也只有父母或其他親戚長輩，這些人大多都會稱呼小名，而不是名字。

但在史書記載中，仍有部分皇帝有字，大致可分為3類，第一就是「創業型皇帝」，這群人在10多歲的時候，都還只是平民百姓，或者還在前朝打拚生活，比如漢光武帝劉秀字文叔、唐高祖李淵字叔德、宋太祖趙匡胤字元朗，他們跟皇位一點關係都沒有，自然也想不到自己會有變成皇帝的一天。

第二是「撿漏型皇帝」，這類人在取字的時候，都還只是無所事事的宗室，後面因為皇帝無後，或因為某些重大事件，在陰錯陽差之下才繼承皇位，像是漢軒帝劉詢，原名劉病已字次卿，以及唐高宗李治字為善，和宋高宗趙構字德基。

第三則是三國時期的所有皇帝都有字，無論是被追認的帝王，像魏武帝曹操字孟德、晉宣帝司馬懿字仲達，還是真正在任的皇帝，像魏明帝曹叡字元仲、魏齊王曹芳字蘭卿、漢懷帝劉禪字公嗣、吳末帝孫皓字元宗，每個都有名也有字。

到了明清時期，因為時代距離較近，資料典籍也比較完整，可以看出明朝從開國皇帝朱元璋之後，無論藩王還是帝王都沒有字，清朝也是一樣，除了末代皇帝溥儀替自己取了字「浩然」以外，所有的帝王均無字。