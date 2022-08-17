英國南威爾斯一名61歲婦人與青梅竹馬相戀44年，兩人名義上是夫妻，卻未曾攜手步入過婚禮殿堂，原本預計在今年下半年補辦婚禮，豈料婦人被診斷出罹癌，兩人婚禮因此提前舉辦，完成結婚儀式後，婦人當天因病情惡化而離世。

根據《每日郵報》報導，居住在南威爾斯昆布蘭（Cwmbran）的61歲婦人海倫（Helen Felvus），與60歲伴侶大衛（David Felvus）是青梅竹馬，兩人相戀44年，育有2子及2名孫子，但卻一直沒有舉辦婚禮，原本計畫在今年下半年補辦一場銀髮婚禮。

豈料近日海倫常覺得右手很痛，起初以為是腎臟出問題，認為對健康影響不大，因此也沒有特別注意，7月時還和大衛飛去西班牙內里費島（Tenerife）度假，為了緩解疼痛感，她還向朋友購買強效止痛藥，豈料旅途中她的病情惡化，返國後到醫院做檢查，被診斷出罹患腸癌與肝癌。

海倫的37歲女兒羅賓（Robyn Haynes）提到，「媽媽旅行到第5天時，有打電話回來報平安，當時她已經沒有力氣說話」，起初家人都以為海倫至少還能再撐1年，但她的病情急轉直下，狀況不斷惡化，最終家人才決定讓海倫出院，回家靜養，並提前舉辦婚禮。

婚禮當天，海倫對丈夫大衛喊著「我願意」，兩人才終於完成結婚儀式，但不到幾個小時，海倫就離世，大衛心碎地表示，「海倫有著一個美好的靈魂。」羅賓也分享母親的故事，希望大眾能提升對肝癌和腸癌症狀的認識，「當你有胃痛或感覺到不對勁時，例如黃疸、雙腿腫脹、腹脹、消化不良和刺痛等，就要到醫院做檢查，我不希望其他人也遇到這種事情」。