現代人生活壓力大，不少夫妻有不孕問題，除了靠醫學解決，也需捐精、捐卵者幫忙。日本一名30歲男子，8年前萌生捐精的想法並付諸行動，後來雖結婚且生下一個孩子，仍持續當捐精義工，幫助不孕的家庭，現今有他遺傳因子的孩子超過50人。

日本NHK電視台訪問一名30歲男子和人（化名），他表示從22歲開始成為「捐精義工」，他會在社群平台和網路討論區上提供捐精資訊，當時他在科技公司上班，覺得工作太忙，可能沒機會結婚，因緣際會下，萌生捐精的想法，想要留下自己存在的證據，和人買書瞭解捐精事宜，並在網路上提供精子。

不過，和人到了26歲順利結婚生子，曾一度暫時停止捐精活動，隔年才又重啟，和人表示，他發現日本近年來不少夫妻有不孕問題，他們想要擁有自己的孩子，但官方醫療機構的懷孕治療，卻難以滿足無精子症夫婦、同性戀伴侶或其他特殊情況家庭的需求，他希望透過捐精幫助這些人，每年捐精多達100次以上，迄今已有50多名孩子。

NHK的節目組還跟拍和人，了解他捐精的過程，他會先準備一個殺過菌的密封容器，並確保採取精液後不會外漏，隨後與受捐者直接約見面，提供自己身體健康、未患性病或其他感染症的文件證明，兩人就會前往酒店房間，和人則自行到廁所採集，20分鐘後交給待在外面等候的受捐人，對方通常會給予當日交通費及一封感謝信。

不過和人也提到，有時還是會遇到尷尬的情況，他曾在一天內提供3次精液，非常疲憊，還有一次受捐者時間太趕，和人來不及到酒店，只能在狹小的車站廁所解決，之後將精液交給對方，還曾在對方要求下，將採集好的精子放在車站的投幣儲物櫃中。

和人曾在ABEMA Prime的訪談節目中表示，自己要成為「日本種馬」，也提到當捐精義工並不容易，「我們這種行為，一定不會被社會認可，甚至還會被當成變態，後來我漸漸發現，捐精確實能幫助到很多人，對於不孕的夫妻來說，我的行為就是一個希望」。