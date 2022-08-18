關羽是漢末三國的歷史人物，對劉備忠心耿耿，他因性情忠義而備受中華文化推崇，甚至作為神祇膜拜，尊稱為「關公」，不過關羽神像多分為兩種，除了拿青雲偃月刀外，還有就是捧一本書，但關羽明明是武將，為何會有拿書的形象？其實與關公夜讀春秋典故有關。

根據《藝述史》報導，當年關羽和劉備的妻子被俘虜，曹操想勸降關羽，便派出張遼勸說，甚至還安排關羽和二位皇嫂同住一間房，想讓關羽亂君臣之禮，但關羽則走到屋外，讓皇嫂們在屋內休息，自己在月光下讀起《春秋》，當他得知劉備的下落後，寫書辭曹操。

由關羽夜讀春秋的故事可見，關羽為人正直正氣，雖然在演義與正史中，並沒有這一段歷史，但夜讀春秋典故經常被後世以戲劇與畫作方式演繹，以表一個人的忠心與正直，因此流傳下來，關羽甚至還被後代帝王褒封為「武帝」，這也是關羽像拿書閱讀的原因之一。

另外，關羽雖然脾氣差，但他其實很喜歡讀書，在《三國志．關羽傳》的注引《江表傳》中記載「羽好左氏傳，諷誦略皆上口」，指關羽喜歡讀《左傳》，而《左傳》內容主要就是解釋《春秋》，也叫做《春秋左氏傳》，後世就演變成關羽喜歡讀春秋。

但關羽為何會與《春秋》聯想在一起？當時的人生活於亂世，日子過得並不安定，經常發生像「曹操挾天子以令諸侯」的事情，因此需《春秋》或《左傳》這類經世致用的學問，用以匡扶正統，隨著歷史與戲曲的流傳，也塑造出關羽拿書的形象。