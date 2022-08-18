有些女性有大小奶問題，穿衣服若很明顯，就讓人非常困擾。英國一名25歲女子在青春期時，發現自己兩側胸部大小不一，右側胸部不斷長大，但左側卻沒有任何動靜，就診被告知是正常現象，直到20歲時她才知道自己罹患「波蘭氏症候群」。

根據《每日星報》報導，25歲芭契（Becca Butcher）在13、14歲時，意識到自己有大小奶問題，因此到醫院做檢查，但醫師卻告知此為正常現象，「醫師跟我說，我還在發育期，所以沒關係，之後就會長出來，但隔了好幾年後，情況並未像醫師所說」，兩側胸部差到2個罩杯，右側是D但左側卻是A。

芭契發現自己大小奶嚴重，甚至引來同儕嘲笑，為了不讓別人發現，她只能在胸罩裡塞襪子墊高，或穿高領毛衣遮掩，求助於醫師也沒用，因為沒人知道這是什麼病，直到在醫院遇到一名護理師，對方一眼就看出問題，說她罹患罕見的「波蘭氏症候群」（Poland Syndrome），導致她青春期時，只有右邊的胸部發育。

當時20歲的芭契才至其他醫院檢查，據了解，波蘭氏症候群會使胸部肌肉發育不完整，好發於男性，儘管芭契找過許多方法想治療，例如肌肉移植手術，從她背部取出一塊肌肉放在胸部，但可能會造成她背部肌肉變弱，擔心衍生出其他後遺症，她最終選擇維持現狀，「這種病的病因目前還不清楚，我只是接受它了！」。