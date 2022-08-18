流浪貓狗也懂自己找主人。日本一對母女先前出門時，發現路邊有一隻流浪小貓，牠看到人後並未嚇到跑走，而是慢慢地倒在地上，她們擔心小貓生病了，趕緊上前查看，豈料牠還露出肚皮讓人撫摸，也因為這一舉動，牠成功被收編。

日本網友@mimichan_222在抖音分享，當時她與媽媽外出，在路邊發現一隻流浪貓，小貓看到人後趕緊轉身，她們以為小貓因害怕要逃走，豈料牠竟停在路邊，隨後緩緩倒下，母女倆以為小貓受傷了，馬上過去查看，而小貓竟露出肚子讓人撫摸，模樣非常可愛。

母女倆擔心小貓的身體狀況，便帶牠帶到獸醫院，經檢查後發現，小貓體內有寄生蟲感染，但治療後已無大礙，她們最終選擇收編小貓，並取名為「Guru」（グル），「Guru」在新家過得非常幸福，而飼主也經常在抖音分享小貓近況，不少網友笑著說「小貓自己找主人」、「最強碰瓷小貓」、「翻肚皮討摸這招，基本上沒人招架得住」。

原po提到，這是她撿到的第3隻流浪貓，她原本沒有很喜歡動物，因緣際會下，她在2020年陸續收編一隻白貓跟黑貓，讓她越來越喜愛貓咪，如今又遇到賓士貓「Guru」，認為這就是緣分，而且每當看到流浪貓，在街頭努力活下去的樣子，也都會讓她覺得非常不捨。