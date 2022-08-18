流浪貓狗也懂自己找主人。日本一對母女先前出門時，發現路邊有一隻流浪小貓，牠看到人後並未嚇到跑走，而是慢慢地倒在地上，她們擔心小貓生病了，趕緊上前查看，豈料牠還露出肚皮讓人撫摸，也因為這一舉動，牠成功被收編。

@mimichan_222 まさかの3匹目の猫😂家族が増えました。【グル】です🐈‍⬛2.3日前の災害級の大雨の中、キミは1人でどこにいたの？生きててくれてありがとう。わたしたち家族に出会ってくれてありがとう。今はガリッガリでお腹の中に虫がたくさんいてしんどいよね。でも絶対大丈夫。わたしが助けてあげるから安心してね🤍🖤🤍#ハチワレ#ハチワレ猫#保護猫#新しい家族 ♬ Comedy - Gen Hoshino

日本網友@mimichan_222在抖音分享，當時她與媽媽外出，在路邊發現一隻流浪貓，小貓看到人後趕緊轉身，她們以為小貓因害怕要逃走，豈料牠竟停在路邊，隨後緩緩倒下，母女倆以為小貓受傷了，馬上過去查看，而小貓竟露出肚子讓人撫摸，模樣非常可愛。

母女倆擔心小貓的身體狀況，便帶牠帶到獸醫院，經檢查後發現，小貓體內有寄生蟲感染，但治療後已無大礙，她們最終選擇收編小貓，並取名為「Guru」（グル），「Guru」在新家過得非常幸福，而飼主也經常在抖音分享小貓近況，不少網友笑著說「小貓自己找主人」、「最強碰瓷小貓」、「翻肚皮討摸這招，基本上沒人招架得住」。

@mimichan_222 先住猫に当たり強いとコメント貰いましたがもちろんこの子がいっちばん可愛いし特別です🤣シャーシャー言ってるけど気になるだけ💋すぐ仲良くなれるのわかってるよめるくん🤍#先住猫#先住猫と新入り猫#保護猫#保護猫を家族に#ハチワレ#ハチワレ猫#おすすめ ♬ Kimi No Toriko - Rizky Ayuba

原po提到，這是她撿到的第3隻流浪貓，她原本沒有很喜歡動物，因緣際會下，她在2020年陸續收編一隻白貓跟黑貓，讓她越來越喜愛貓咪，如今又遇到賓士貓「Guru」，認為這就是緣分，而且每當看到流浪貓，在街頭努力活下去的樣子，也都會讓她覺得非常不捨。

他住山谷當狼王 百隻狼變哈士奇討摸 忠心舉動網震驚
以為僅一隻 男撿到流浪幼貓 抬頭驚覺中埋伏被包圍
收容所狗姊妹沒人領養知難逃安樂死 死前相擁道別惹哭萬人
#流浪貓 #收編