對於狗而言，主人就是牠們的全世界，主人若過世了，牠們可能會難過到走不出來。大陸四川一名老翁飼養黃狗多年，感情非常好，近日老翁因故去世，黃狗似乎也知道主人不在了，守在他的棺材旁不吃不喝，2天後也跟著離開，讓人看了非常不捨。

根據《都市時報》報導，四川瀘州一名老翁養了隻黃狗，平時幾乎形影不離，豈料近日老翁因故過世，黃狗一直待在棺材旁，寸步不離，甚至也不再進食，讓家人看了非常擔心，直到第三天，剛好是老翁的冥誕，黃狗也跟著離開。

老翁的李姓孫女受訪提到，自從爺爺過世後，黃狗就一直待在棺材旁，直到牠去世的前一天，黃狗突然站了起來，開始在家裡四處亂繞，彷彿迴光返照，他們認為，黃狗應該是想完成爺爺的遺願，爺爺生前想看大兒子整修完的房間，但來不及看到就過世，所以黃狗在去世前一晚，才會走出爺爺的房間，看到新房間後放心離開。

不少網友看了非常不捨，表示「大黃不捨得爺爺一個人孤單啊！」、「狗狗可能不知道生離死別的含義，但牠知道世界上少了最疼愛牠的人」、「我家樓上也有發生過類似事情，老人離世後，牠的狗不吃不喝，一周後跟著老人離開」、「狗真的是世間上最懂感恩的動物，你對牠好，牠就會一輩子感謝你」。