美國佛州一名女子到州立銀泉公園玩槳板運動，目擊鱷魚同類相殺的過程，一隻長約11英尺（3.3公尺）的鱷魚，撕咬另一隻體型較小的同伴，她立刻拿起手機拍攝，將影片分享至網路引發討論，她也提到，拍完後她就趕緊離開，鱷魚距離她實在是太近了。

根據《每日郵報》報導，來自佛州的譚米（Tammy Shaw）近日到州立銀泉公園（Silver Springs State Park）玩槳板運動，當時她坐在長約11英尺（3.3公尺）的槳板上，看到一隻巨型短吻鱷緩緩浮出水面，嘴裡咬著另隻體型較小的短吻鱷，用力一甩再吃下肚，譚米當時被嚇了一大跳，隨即停在原地拿起手機拍攝。

譚米將這段影片上傳到臉書社團「佛羅里達州鱷魚」，引發外界關注，她受訪時提到，她的槳板約3.3公尺，目測發動攻擊的鱷魚體型比槳板還大，而被吃掉的小鱷魚約5至7英尺（約1.5到2.1公尺），「過程非常激烈，能夠親眼目睹真是很幸運」，隨後她也意識到，鱷魚離她很近，因此廝殺結束後便趕緊離開。

根據《動物俱樂部》（Animal Club）指出，鱷魚同類相食的狀況並不少見，主要發生於體型差異較大的鱷魚之間，鱷魚為了生存，大概有6％至7％的小鱷魚會被同類吃掉，而短吻鱷原產於佛羅里達州，在許多河流都能看見牠們的蹤跡，銀泉公園還推出玻璃船服務，讓遊客能一邊搭船一邊看鱷魚在水中活動。