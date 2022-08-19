挪威一隻名為「弗雷雅」（Freya）的網紅海象因為親人，近日慘遭當局以「公眾安全」為由實施安樂死。無獨有偶，澳洲距離海岸約35公里一座內陸牧場，赫然出現一隻海豹在草地上閒晃，同樣引發眾人關注，然而獸醫團隊抵達現場救援時，卻做出將海豹安樂死的決定，消息一出再次引起譁然。

綜合外媒報導，維多利亞州西南部小鎮辛普森（Simpson）一座牧場，15日被牧場主人卡莉（Karli McGee）發現一隻大型海豹居然在草地上閒晃，由於該處地點距離最近的海岸約莫35公里，至少需要30分鐘的車程，這讓卡莉嚇了一大跳，「我原本以為是一隻野豬，結果沒想到竟然是海豹，其他居民也十分震驚，因為我們這裡完全不靠海」。

墨爾本動物園海洋生物小組與維州公園野生動物管理局獲報後，立即派員抵達現場協助救援，不過卻不得不做出安樂死的決定，原因在於這隻海豹相當年長，並且飽受一眼失明和掉牙的痛苦，經評估，即便回到大自然也很難生存，安樂死才是比較仁慈的做法。

事實上，挪威首都奧斯陸南部的奧斯陸峽灣（Oslofjord）有一隻名叫弗雷雅的網紅海象，早前也遭到當局安樂死，原因在於弗雷雅相當親人，吸引不少遊客靠近拍照、甚至一起游泳，當局曾一再呼籲民眾與體重達600公斤的弗雷雅保持距離，但徒勞無功。

漁業總幹事巴克詹森（Frank Bakke-Jensen）在聲明中指出，「實施安樂死的決定是基於對人類安全威脅的評估」，並強調「我們仔細研究所有可能的解決方案，得出的結論是：我們無法通過任何可用手段來保證弗雷雅的動物福利」。