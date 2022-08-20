不少店家為了增加買氣，會以「火辣打扮」做招牌，吸引顧客目光，但也容易讓有心人士起歹念。大陸湖南邵陽市一名辣媽，穿著露背洋裝在街頭賣涼粉，一名男顧客竟對她伸出鹹豬手，辣媽的兒子發現後，氣得跳出來幫母親出頭，沒想到反遭對方毆打，誇張行徑讓人看傻眼。

綜合陸媒報導，邵陽市隆回縣一名擺攤賣涼粉的辣媽，以清涼穿著在當地小有名氣，又被稱做「涼粉西施」，近日她穿著露背洋裝工作，一名喝醉的男顧客看見後心生歹念，竟伸出鹹豬手觸摸她的背部，辣媽老闆娘年約15歲的兒子見狀，氣得上前理論，與顧客發生爭執。

豈料，喝醉酒的男顧客不僅不肯道歉，還揪朋友圍毆辣媽老闆娘的兒子，畫面中可見，約有4至5名男子扭打成一團，而辣媽老闆娘也急忙站出來，用身體護住兒子，向對方大喊，「你要搞清事情的原因，你不要再打人好不好？是他喝醉酒，他一直在扯我的衣服」、「他還是一個10幾歲的孩子，你忍心嗎？」。

當時附近攤販也趕緊來幫忙，將眾人拉開，所幸辣媽老闆娘的兒子並未受傷，隨後警方也趕到現場，將打人的男子帶回警局調查，才結束這場風波。而現場畫面曝光後，網友反應兩極，有人認為，穿衣打扮是個人自由，就算涼粉西施穿著清涼擺攤，男顧客也不能性騷擾，但也有人表示，做生意不應該以穿著火辣為招牌，而是要在產品上多花點心思。