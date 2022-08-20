日本一名男子凍精後與女伴生下2名女兒，然而卻因為變性為女性，因而被認定與2名女兒無親子關係，氣得提起上訴。如今高等法院判定，長女是在當事者變性前出生，因此仍具有親子關係；但次女是出生在當事人變性後，因此無法認定兩者的親子關係。

根據《日本放送協會》報導，該名40多歲的當事人在變性前曾提前冷凍精子，並讓女性伴侶生下3歲跟1歲的女兒。由於伴侶是生產人，因此法律上承認是孩子的母親，但提供精子的當事人向地方政府提出認領孩子的申請卻遲遲未被受理，因而訴請承認法律上的親子關係。

案件經一審判決，法官認為，「當事人將性別變更為女性，因此無法成為法律上的父親，且孩子並非當事人懷孕生下，因此也無法成為法律上的母親」，故認定長女及次女皆與當事人無親子關係，駁回當事人提訴。

當事人不滿一審判決，遺憾表示「明明是生物學上的親子卻不受法律認可」，認為制度追不上現實情況，並提起上訴。對此，東京高等法院19日推翻一審判決，認定長女是在當事人變性之前出生，因此仍具有親子關係；但次女出生在變性之後，依舊無法認定兩者的親子關係。