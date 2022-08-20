奈及利亞警方日前破門突襲一戶民宅，沒想到竟在密室裡發現20具遺體，且全數「木乃伊化」，分別被堆疊在桌上或呈現站立狀，當局根據現場佈置研判，此地可能是某種宗教儀式的獻祭現場，消息一出震驚全國。

綜合外媒報導，奈及利亞警方17日接獲線報後，突襲了距離貝寧城（Benin City）市中心僅5公里的一戶民宅，果然發現內部藏了大量被做成木乃伊的遺體。警方發言人詹妮弗（Jennifer Iwegbu）表示，這些被尋獲的遺體中包含15名男姓、3名女性及2名孩童。

20具遺體被做成「木乃伊」獻祭。（圖片翻攝自Twitter/@emeghara）

根據現場畫面顯示，這些遺體被放置在一間房間內，一些以躺臥姿勢被堆疊在桌上，另一些則呈現直立姿態靠牆擺放，加上該建築物位於路旁斜坡上，警方懷疑此地曾被做為祭祀殺戮的聖地。至於這些遺體被放置於民宅多久，警方目前尚不清楚，但已經逮捕3名涉案的男子，並持續追捕其他逃亡嫌犯；詳細事發情形及肇因仍有待警方進一步釐清。

據悉，奈及利亞先前也曾發生類似案件，兇手多為宗教狂熱分子或綁匪，但這次的死者數量極多，才會引起全國譁然。至於同棟鄰居聽聞此事也十分震驚，因為他們完全沒有發現任何異狀。