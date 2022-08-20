全村都是習武高手！大陸廣西玉林市一座古村落，又被稱作「功夫村」，因為村裡幾乎每個人都會武功，古時為了抵禦盜匪，村民才會開始習武自衛，而這一項傳統也流傳下來，擁有150多年的歷史，每位村民沒事就是練武，甚至會一邊養雞一邊練拳，每到春節還有武功比試大會，成為該村的特殊活動。

根據《梨視頻》報導，位於玉林市興業縣城隍鎮的大西村，又被稱作「功夫村」，村民梁遠承提到，他是習武和尚「湯老順」在地的第6代弟子，大西村坐落於大山腳下，古時常遇土匪搶劫，村民苦不堪言，當年湯老順為了躲避戰事，流落到城隍鎮，該村先民聽說他會武功，為了抵抗入侵者，因此將湯老順請到村裡教武功，自從他們習武後，盜匪就不敢入村，習武傳統也流傳下來。

梁遠承表示，練武逐漸成為當地人生活的一部分，當初傳下來的功夫有3種，分別是洪拳、南拳、八卦棍，洪拳爆發力最強，適合貼身肉搏，而八卦棍則融合槍術與棍術，近戰遠攻都可用，村民們平時辛勤工作，也會利用空閒時間習武，在村裡經常可見，小販時不時在攤位上自行比劃，村內的菜販、養雞戶、農民等也都會武功。

但梁遠承坦言，隨著時代變遷，電子產品風行，年輕人對於新鮮事物比較感興趣，使得習武風氣大不如前，因此他們在村內開辦文武班，文班教導學生讀書寫字，而武班就是教功夫，持續幾年後成效相當不錯，習武再次受到關注，每到春節，村民還會聚在一起比試，也成為過年時的特殊景象。

梁遠承說，過去老師父都會提醒徒弟，凡事要懂得忍耐，絕不要爭強好勝，做人要講武德、重道義，他們雖然會武功，但絕不會靠武功欺負他人，除非遇到逼不得已的情況，當危及到自身安全時，他們才會使出武功，發動攻擊，希望將練武的傳統流傳下去，讓更多人受惠。