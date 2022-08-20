美國北科羅拉多野生動物中心（Northern Colorado Wildlife Center）日前接獲民眾報案，指稱目擊一條牛蛇疑似因為吃太多東西，導致肚子詭異隆起，卡在雞舍的欄杆上動彈不得，沒想到救援後才驚覺牛蛇誤把高爾夫球當作雞蛋，還一連吞了2顆，嚴重阻塞腸道。

綜合外媒報導，北科羅拉多野生動物中心近日在臉書粉專PO文指出，接獲民眾求助，有一條牛蛇（bullsnake）疑似因為吃太多東西，卡在雞舍欄杆上，工作人員前往處理後發現，牛蛇吞下的東西並非雞蛋，而是2顆高爾夫球，推測應是牛蛇將同樣都是圓形球狀的高爾夫球誤以為是可以吃的雞蛋。

最後專家經評估，以不開刀的方式，花了半小時才將牛蛇肚子裡的2顆高爾夫球取出，所幸牛蛇復原狀況良好，只有輕微疼痛、鱗片損傷，不過即便如此也不損及牠的胃口，在工作人員的餵食下，飢腸轆轆的牠已經飽餐一頓。

報導指出，牛蛇是科羅拉多州常見的蛇類之一，平時以小型哺乳動物像是老鼠、松鼠等為主食，除此之外，牠們也會突襲鳥巢，吃小鳥、鳥蛋和蜥蜴維生。

至於為何雞舍會出現高爾夫球？就有知情人士解釋，為了方便找蛋，飼主會事先佈置好適合母雞下蛋、孵蛋的環境，外型與雞蛋極為相似的高爾夫球則能引誘母雞在特定地點下蛋，同時母雞也會以為窩裡還有蛋，多少起到安慰的作用。