美國一名媽媽從小嚮往大家庭生活，13年前她面臨失業與離婚，儘管當時已有6個孩子，但她仍執意進行人工受孕，懷上8胞胎，在當時造成轟動，由於孩子數量太多，生活開銷非常大，她逼不得已靠拍A片賺錢，近日她在社群平台分享近況，曝光孩子們的入學照，她也提到，後悔年輕時為了錢選擇拍A片，但從未後悔生下8胞胎。

根據外媒報導，現年47歲的蘇里曼（Nadya Suleman）很嚮往大家庭生活，結婚後多次流產，最終透過人工受孕方式，生下6名孩子，2008年她與丈夫離婚，儘管當時面對失婚與失業，但她仍執意再次進行人工受孕，使用朋友提供的精子做試管嬰兒，沒想到意外懷上8胞胎，2009年順利生產，在當時掀起轟動。

蘇里曼當時沒工作，只能靠政府補助生活，但孩子實在是太多，面對龐大的開銷，她曾拍A片、為成人雜誌拍裸照，帶著孩子拍實境節目，如今事隔13年，孩子們也都長大了，她早已不再拍A片，蘇里曼受訪坦言，她很後悔當A片女星，認為這是非常愚蠢、不成熟又自私的決定，但當時真的太窮，她沒有辦法只能出此下策。

蘇里曼也表示，當年她做人工受孕時，原本只打算再生1至2個孩子，但卻被醫師誤導，將12個胚胎全注入她體內，其中8個成功受精著床，雖然生活很辛苦，但她並不後悔生下8胞胎，近日她還在社群平台分享孩子開學照，寫下「孩子們，要以自己為榮，因為你們善良、懂得尊重人，又會幫助同儕和老師，是六七年級學生的好榜樣」，字裡行間充滿母愛。