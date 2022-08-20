國外一名愛貓人士先前在動物收容所，看到一隻非常高冷的貓，牠「饋桃」躺在透明櫥窗裡，還用前肢枕著頭，露出厭世的表情，似乎在說「要不要養隨便你」，愛貓人士最終選擇將牠收編，有趣的是，小貓被認養回家後，態度180度大轉變，讓主人看了哭笑不得。

根據《The Dodo》報導，飼主基林（Alyssa Keeling）非常喜歡動物，先前她到動物收容所參觀，發現一隻貓的坐姿非常特別，牠橫躺在透明櫥窗裡，用前肢枕著頭，露出厭世表情，模樣看起來很高冷，牠也因冷漠的態度，遲遲未被認養。

基林看了非常難過，最終將牠帶回家飼養，並取名為「奧蒂」（Otie），沒想到「奧蒂」抵達新家後，牠就像變了一隻貓似的，一反先前高冷的姿態，甚至經常向主人撒嬌，與其他貓咪相處也很融洽，基林笑著說「牠就像被按下開關，整個活過來了」。

基林提到，「奧蒂」在收容所時可能覺得很絕望，所以才會露出高冷的表情，而「奧蒂」踏入她的人生後，讓她變得更快樂，「我回顧牠待在收容所籠子裡的影片時，我真的很開心那時選擇收編牠，讓我成為牠的主人，現在才能一起創造出古怪又有趣的生活」。