世界之大無奇不有，現代人結婚對象越來越廣泛，從虛擬卡通角色到實物公仔都有，墨西哥原住民部落更有迎娶鱷魚新娘的數百年傳統，如今又傳出一名23歲的美國女子費莉西蒂（Felicity Kadlec）愛上殭屍娃娃，不僅執意結婚，還到處撿「小孩」收養，組成鬼娃家族。

綜合外媒報導，費莉西蒂透露，2018年9月在爺爺的院子裡與她在13歲時得到的殭屍娃娃凱莉（Kelly Rossi）「結婚」，費莉西蒂稱凱莉是她的摯愛，自己的世界因此變得更加完整，並解釋凱莉在她們的關係裡扮演著「男性」的角色，她說「雖然她（凱莉）是女生，但我覺得她穿西裝會更自在」。

費莉西蒂表示，自己從小著迷於恐怖驚悚電影和殭屍娃娃，13歲時父親買下了凱莉送給她，「我直到16歲才愛上凱莉，但我卻一直嘗試否定這種感覺」，直到父親去世後，她突然發現和殭屍娃娃相處時有著前所未有的舒適感受，「自此之後，我終於願意承認這些感情，儘管我知道不是每個人都會認同我，但是我從未感到如此開心過」。

與凱莉結婚後，費莉西蒂陸續收養了「6個孩子」，年紀介於3到10歲，這些同樣是她收集回來的殭屍娃娃；此外，費莉西蒂又與另一隻身高逾180公分的外星人娃娃羅伯特（Robert）訂婚，但她也強調，與凱莉的婚姻關係並沒有終止，羅伯特會保護著他們一家人。

費莉西蒂深信家庭成員們各自擁有靈魂，「不是別人死掉的靈魂進到他們之中，而是他們本來就有所能量」，而她也認為成員們感受得到她的愛，並且對她抱有相同情感。