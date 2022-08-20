古代各個王朝都有不同的侍寢規矩，而清朝最為人所熟知的就是「翻牌子」，除了初一、十五，皇帝被規定一定要和皇后過夜之外，其餘時間都是由敬事房呈上「綠頭牌」，讓皇帝選擇由誰侍寢。然而即便是貴為九五之尊的皇帝，房事上也有諸多奇葩禁忌需要遵守，不只不能盡興，就連行房姿勢也有所限制。

根據《搜狐網》報導，古代妃子侍寢規矩繁瑣，清朝時期更為嚴格，必須經過5個步驟：翻牌、侍寢、催鍾、避孕、存檔。首先，為了保護皇帝人身安全，在皇帝決定好侍寢妃子之後，會有專人事先通知嬪妃清洗身子，接著確認身上無暗器後，再將光著身子的嬪妃捲進被子裡，送往皇帝的寢宮。而入殿後的嬪妃必須從皇帝腳根處鑽進被窩；完事後也必須從原處鑽出，再讓人捲被子送回。

不過最特別的是，為了避免皇帝縱慾過度，行房時間一次只有30分鐘，最多不超過1小時，時間到了，門外的太監就會進行「催鐘」，超過3次若無人應答，太監就會直接進入察看。此外，嬪妃行房過程必須咬緊牙根，絕對不能出聲，就連行房姿勢也只能維持「龍上鳳下」的姿勢同房。

結束後，太監會詢問皇帝「留不留」，若是不留，太監就會輕揉嬪妃腰股之間的穴位，進行人工避孕；若是留下，敬事房就會記下日期，以便日後嬪妃懷孕時進行查證，確保是皇家子嗣，規矩相當講究。