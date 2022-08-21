近日在南非一處海灘驚見「深海巨獸」的遺體被沖上岸，牠的體長足足有4.3公尺，眼睛則和餐盤一樣大，驚人的體型讓專家都驚嘆不已，經過觀察後確認這隻巨獸的真實身分為「大王烏賊」，很可能是在進入淺水區覓食的時候，意外被船隻的螺旋槳擊中而死亡。

The beast is more than 4m long 😱https://t.co/rMgaF5hmYj — Daily Star (@dailystar) August 19, 2022

根據《每日星報》報導，本月16日，南非開普敦（Cape Town）的斯卡伯勒海灘（Scarborough Beach）上發現一隻巨大烏賊的屍體，體長約4.3公尺，光眼睛的部分就和餐盤一樣大，美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）的無脊椎動物學家韋基奧內（Mike Vecchione）觀察後，確認這是一隻大王烏賊（Giant Squid）。

目前尚不清楚這隻大王烏賊的死因，從牠的外觀來看，可以發現大部分的皮膚都被磨損，還有一些觸手被折斷，韋基奧內表示，很可能是在岩石海岸不斷被海浪沖刷造成的，但也有人推測牠可能是為了進入淺水區覓食，卻不幸被船隻的螺旋槳擊中，最終被沖上岸。

大王烏賊生活在太平洋和大西洋的深海，是世界上最長的無脊椎動物，根據估計雌性大王烏賊全長約12~13公尺，其中體長約4公尺，觸手則長達10公尺以上；大王烏賊以大型深海魚類和其他頭足類生物為食，在狩獵時使用2條長觸手捕捉獵物，並用鋸齒狀的吸盤夾住獵物的兩端。