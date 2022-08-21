許多大人對於孩子的童言童語不放在心上，殊不知背後藏求救訊號。澳洲一名8歲女童在半夜告訴媽媽「房間裡有人」，但媽媽卻以為只是女兒做惡夢，而不以為意，直到隔天早上調閱監視器才看到了毛骨悚然的真相。

綜合外媒報導，這名媽媽半夜睡到一半，被隔壁房的8歲女兒吵醒，聽到女兒大聲說著「別說了，你嚇到我了，走開！」便起身到女兒的房間查看，當下女兒驚恐萬分的對著她說「有人在我房間裡」。不過她環顧四周沒發現異樣，認為只是女兒在做夢而沒有放在心上，暖言安慰幾句後就回房睡覺。

隔天一早，媽媽調閱家中的監視器，本想以此向女兒證明沒什麼事情發生，不料卻看到一名陌生男子潛伏在屋外，並趁著四下無人之際，潛入女兒房內，更沿著梯子一路爬上女兒所在的上層床鋪，除了伸手撫摸女兒手臂和背部，還不斷在女兒耳邊喃喃低語。

媽媽瞬間意識到女兒當時並非在講夢話，嚇得立刻報警。警方事後循線逮捕到33歲的蒙果（Jamie Phillip Mongoo），對方也坦承入室盜竊和襲擊的罪名。過去是冰淇淋廠工人的他，也曾被指控入侵民宅、詐欺等13項罪名。

媽媽悲憤表示，從沒想過會有陌生人半夜爬上女兒的床，自己原本只是想透過監視器畫面向女兒證明，什麼事都沒有發生，好讓女兒能安心，「想不到孩子的惡夢竟然是真的，還如此噁心！」她很慶幸家裡裝了監視器，也為女兒的勇敢表現感到自豪，並呼籲其他家長除了要教導孩子勇敢向大人尋求幫助之外，同時要對孩子的話語抱持緊戒心。