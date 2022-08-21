非洲西部國家迦納一名47歲男子日前午睡夢到自己在切肉，不過現實中的他卻無意識拿起刀子，割破自己的睪丸，突如其來的劇痛讓他放聲尖叫，鄰居聞聲跑來後眼看情況不妙，立刻通知他的妻子。目前男子仍在醫院治療，但因為沒錢動手術，正試圖透過募款籌措醫療費用。

根據英國《BBC》報導，迦納一名47歲男子艾塔（Kofi Atta）本月12日下午坐在家中椅子上打盹，並夢見自己正在屠宰一隻羊，為家人準備晚餐，不過正當他切肉分給家人時，現實中的自己卻無意識的拿著刀子切開自己的睪丸，痛得他瞬間驚醒，忍不住放聲求救。

兩名鄰居聽到呼救聲後立即衝進艾塔的家中，發現艾塔下體流血，驚覺情況不妙，趕緊通知艾塔妻子科娜杜（Adwoa Konadu）。科娜杜趕回家中時，看見丈夫握著流血的下體，並用尿壺接著血，嚇得替丈夫穿上尿布緊急送醫救治。雖然經過急救後，艾塔已經脫離險境，但醫師表示，艾塔仍需動手術才能康復，不過因為艾塔沒錢，目前只能靠著募款籌措手術費用。

艾塔回憶事發當時，透露鄰居衝進自家後，自己還尚未完全從睡夢中清醒，甚至搞不清發生了什麼事情。對此，BBC指出艾塔可能罹患「異睡症」（Parasomnia），患者在睡眠期間會無意識出現夢遊、說話、進食或其他異常行為。