泰國近日發生一起恐怖的大象攻擊事件，一名男子命令大象在炎熱的天氣下到橡膠園工作，沒想到做到一半大象突然發狂，不斷用象牙猛刺男子，甚至將他的身體分成兩半，殘忍的畫面讓一旁的目擊者都嚇壞了，急忙報警求助。

Elephant rips mahout’s body in half in southern Thailand - https://t.co/aQA1Y7Ks1u — CosmoKronos (@Coconoiren) August 20, 2022

根據《The Thaiger》報導，這起事件發生在泰國南部攀牙府（Phang Nga），32歲的蘇帕蔡（Supachai Wongfaed）在本月17日11點30分左右，帶著20歲大象Pom Pam到橡膠園拖橡膠木，沒想到在工作途中，Pom Pam突然發狂，用又尖又長的象牙來回猛刺蘇帕蔡，還把他的身體撕裂成兩半。

村民看見這血腥的一幕，嚇得立刻報警，等到警方、醫療人員趕到現場，並將麻醉針射向500公尺遠的Pom Pam後，他們才終於能靠近早已倒在血泊中的蘇帕蔡；而大象發狂的原因，推測是因為天氣太熱，加上工作過於勞累，才會出現攻擊行為，尚不清楚Pom Pam後續會接受什麼處置。

據警方指出，死者蘇帕蔡是鵠乍侖縣（Khok Charoen）前縣長塔萬（Thawon Wongfaed）的兒子，目前已將遺體交還給家屬，以便他們安排喪葬事宜。然而這並不是今年第一起大象攻擊人的事件，上個月在落坤府有一隻公象也用象牙刺死了飼育員，並在屍體旁呆看了很一陣子。