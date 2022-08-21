一代梟雄曹操文韜武略，挾天子以令諸侯，世人對他的第一印象多半是生性多疑，手段極其殘暴，這點從他藉著西瓜殺害3名小妾的駭人行徑可見一斑，以致於他在《三國演義》或者《三國志》中都被描述成了奸雄。

根據《搜狐網》報導，明朝文學家馮夢龍在《古今譚概》中記載了曹操「一瓜殺三妾」的故事，內容講述曹操某天在家中宴請群臣，因為天氣炎熱，就叫小妾端來一顆西瓜，並問她「這瓜甜嗎？」小妾回答「這瓜非常甜」，沒想到曹操臉色一變，命人將小妾拉出去砍頭。

突如其來的舉動，讓在場臣子面面相覷，低著頭不敢吭聲。此時又來了第二名小妾端著西瓜上前，曹操同樣問她「這瓜甜嗎？」小妾見狀害怕的說「這瓜尚未最甜」，曹操一聽，又叫人將小妾拉出去斬了。

不久之後，另一名平時深受曹操喜愛的侍妾再次端著西瓜入席，曹操問她「這瓜甜嗎？」這位名叫蘭香的小妾回答「甚甜！」但最終仍難逃一死。眼看著連續3名小妾被砍頭，所有大臣全跪趴在地上請罪，連頭都不敢抬起。

事後曹操解釋，「前兩名小妾之所以被殺是因為端盤子的姿勢不對，且她們沒吃過西瓜，怎能知道甜不甜，相當愚蠢！蘭香倒是知禮，但她看透了我的心思，所以也該死！」曹操此舉為的就是殺雞儆猴，除了樹立自己的威信之外，也用3名小妾的性命警告群臣，不要隨意揣測他的心思，否則勢必引來殺身之禍。