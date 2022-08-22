好不容易中獎的彩券，卻因為某些意外而損毀，一定會讓人又氣又懊悔。最近美國一對夫妻把中獎彩券忘在椅子上，未料竟被2隻愛犬當成玩具，趁主人睡覺時將彩券撕碎到難以辨識的程度，夫妻倆醒來後看到客廳的慘狀當場傻眼，2隻「罪魁禍首」卻窩在旁邊露出無辜的表情，讓他們感到好氣又好笑。

"This winner story deserves a round of a-paws." Lottery officials said they have seen tickets washed in a pair of jeans, dropped in a mud puddle and even run over by cars but this was a first. https://t.co/QG8P3nLad7 — WPDE ABC15 (@wpdeabc15) August 13, 2022

根據《Oregon Lottery》報導，居住在俄勒岡州的薩勒姆（Salem）和瑞秋（Rachael）日前購買彩券，幸運中得8美元（約新台幣240元）獎金，他們將這張中獎的彩券放在椅子上，結果忘記收起來就去睡覺了，沒想到被他們飼養的2隻哈士奇傑克（Jack）和蘋果（Apple）發現，興奮地把彩券撕爛到難以辨識的程度，等到夫妻倆起床，才驚覺愛犬做的好事。

儘管如此，薩勒姆和瑞秋並不在意彩券無法對獎，反而覺得這件事很有趣，於是將被撕碎的彩券和2隻狗狗的照片寄給美國俄勒岡州彩券公司，在信中他們透露，傑克和蘋果正值活潑好動、愛玩耍的年紀，大概是覺得彩券很美味，才會把它撕成這樣，等他們起床後，2隻狗狗還窩在旁邊露出無辜的表情，讓夫妻倆哭笑不得。

未料彩券公司看完信後，竟幫忙把彩券拼回原樣，並以支票的方式把獎金寄回去給他們，讓2人都感到又驚又喜，開心地表示會拿這筆錢替傑克和蘋果買更多咀嚼玩具，同時也笑說，「我們很愛牠們，但有時候牠們真的太瘋狂了」。