虎鯨又叫殺人鯨，擁有相當高的智商，雖然不會主動攻擊人類，但近年來不斷傳出集體圍攻船隻的事件，讓不少討海人相當頭痛。日前就有民眾捕捉到野生虎鯨躍出水面的照片，然而畫面中的「粉紅色巨物」卻讓眾人嘆為觀止，震驚直呼「我還是第一次看見虎鯨的生殖器」。

臉書粉專《Blue Ocean Whale Watch》近日分享一系列虎鯨躍出海面的霸氣身影，但最讓眾人無法忽視的是牠身子底下的「超巨口紅」，隨著牠躍出海面又潛入水中的舉止不斷晃動，顯得格外搶戲。

許多網友因為第一次看見虎鯨的生殖器而感到驚奇，紛紛留言直呼「我彷彿又回到13歲男孩的幽默感，什麼放屁、動物生殖器之類的，雖然粗俗但總是能吸引很多人」、「這也沒什麼，我只是不自覺的一直重刷這14張照片而已」、「這就是為什麼海洋這麼鹹的原因嗎」、「我畢生的夢想就是與虎鯨共遊，但現在打消了這個念頭」。

另外也有人貼出虎鯨生殖器與尼斯湖水怪的照片對比，打趣笑說「你們不要再爭了，我知道尼斯湖水怪的真實身分是什麼了」、「這是有史以來最偉大的陰謀論」。

不過要說誰是海洋霸主，非虎鯨莫屬，因為虎鯨的存在就連頂級掠食者大白鯊也屈居下風，早在2016年開始，就有不少大白鯊屍體被衝上南非海岸，專家前後查看後發現這些巨鯊全遭開膛剖肚吞掉內臟，而兇手就是虎鯨。研究人員認為，許多獵食者都會選擇獵物身上最有營養的部分食用，這就是為何虎鯨專門摘除並食用大白鯊的肝臟器官，因為其中富含一種叫做角鯊烯的物質，極具營養價值。