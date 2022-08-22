25歲俄裔辣媽嫁給土耳其富商後，透過代理孕母在一年多的時間迎接21名新生兒，原本2人預計收養105名小孩，一圓2人的大家庭夢，但今年5月土耳其富商因洗錢罪入獄，讓俄裔辣媽頓時失去生活支柱，連日常開銷都成為問題，讓她感到崩潰不已。

根據《每日郵報》報導，25歲俄裔辣媽克莉絲蒂娜（Kristina Oztirk）曾是脫衣舞孃，嫁給57歲的土耳其富商加利普（Galip Ozturk）後，由於2人都十分渴望大家庭，因此透過代理孕母，在2020年3月到2021年7月迎接21名新生兒，除此之外克莉絲蒂娜還有一名孩子，跟著夫妻倆一起生活，為了照顧數量眾多的小孩，他們聘請了16名保母來幫忙。

然而不幸的是，加利普官司纏身，他在母國土耳其被指控謀殺罪，被判處無期徒刑，因此他在2018年就逃離土耳其，然而今年5月又因為涉嫌洗錢和偽造文書在喬治亞慘遭逮捕。

克莉絲蒂娜頓時失去生活支柱，每天為了照顧孩子忙得暈頭轉向，養育孩子的支出也成了一大問題，他們每周要花4000英鎊（約新台幣14萬）購買嬰兒的必需品，包含20大袋尿布和53罐配方奶，每年也得支付給16名保母高達7萬英鎊（約新台幣25萬）的薪水；此外，原本2人預計收養105個小孩，也因為加利普被捕而被迫暫停。

丈夫被捕後，克莉絲蒂娜曾在多達23萬粉絲的Instagram上發文泣訴，「即使身邊有許多親密的人，但孤獨感始終沒有消失」，直言因為沒有丈夫陪在身邊，讓她的情況變得很艱辛，「我無法忍受他的缺席、無法獨自入睡和醒來，我無法看到他的笑容、聽到他的聲音、感受到他的擁抱」，同時她也很感謝網友們給予的鼓勵和支持。