科技始終來自於人性，這句話想必許多人並不陌生，但英國藝術家推出的創意壁燈卻將重點放在了「性」字上面，不僅是外型容易讓人想入非非，獨樹一格的開關燈方式更讓人看了臉紅心跳，遊走邊緣的影片曝光後吸引逾2550萬人朝聖。

來自英國的藝術家Monsby經常以照明設備展現自己的設計創意，去年就曾推出過一款名為「LOVE IN LIGHT」的桌燈，雖然美其名是桌燈，但設計融入了情趣商品和成人性暗示的點子，讓作品一推出後就一炮而紅。

monsby's love in light is a phallic-looking lamp that gives a new meaning to turning onhttps://t.co/SMhIVfIdbD pic.twitter.com/XABx9WEOlU — designboom (@designboom) July 22, 2021

沒想到這次Monsby又在推特上分享最新設計，指出自己從中世紀的火炬得到靈感，催生出這款創意壁燈。根據Monsby釋出的影片可見，一根粉色棒狀物被牢牢固定在牆壁上，使用者只要輕輕握住它，接著將手向下滑動，直到外部的彈力織物材質褪下並露出燈泡，壁燈就會亮起；反之，將燈罩向上滑動包覆，燈光就會同時關閉。

短短10秒的影片曝光後，10天內就吸引逾2550萬網友朝聖，並留言直呼「也太符合人體工學了吧」、「我有個大膽的想法」、「如果連續開開關關，它會不會破皮啊」、「這個畫面讓我內心受到了超大的震撼」。