國外一張尋常的兄弟合照，竟暗藏一位蒼白女鬼在後方惡狠狠的瞪著鏡頭，讓最靠近鬼影的弟弟嚇得晚上不敢獨自睡覺，堅持要媽媽陪在身邊才睡得著，毛骨悚然的畫面曝光後嚇壞不少網友。

根據《每日郵報》報導，一名來自英國的媽媽本特（Ayesha Wilson-Bent）近日在網路上分享一張12歲和14歲兒子的自拍照，並表示這張照片是兄弟兩人於上月26日前往住家附近的一處遊樂場玩耍時所拍攝的，照片中可見，躲在輪胎中的弟弟身後竟然出現一個臉色蒼白且神情詭異的女鬼，正惡狠狠的瞪著鏡頭。

兄弟兩人原本以為照片中的鬼影只是藏在輪胎內的蜘蛛網，所以當下並不以為意，不過當他們回家後將照片調亮放大後才發現竟是一張女鬼的蒼白臉龐。本特得知後隨即詢問孩子，照片是否有「動過手腳」，但兩人保證照片沒有任何加工，且照片拍完後就立刻傳給媽媽了，根本沒時間修圖，更不知道該怎麼合成照片。此外，弟弟似乎被鬼影嚇壞了，當天晚上堅持要跟媽媽擠一張床才能入睡。

照片曝光後隨即掀起網友熱議，有人認為照片肯定有經過合成，懷疑小兄弟可能說謊；但也有人認為兩人是真的見鬼了，還說「小女孩看起來至少有9歲，顯然是想找他們一起玩」。至於本特則表示，自己相信世上有鬼魂存在，小女孩出現在照片中，「一定有特別的原因」。