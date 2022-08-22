英國一名河灘尋寶家近日到泰晤士河尋寶，沒想到竟在河岸上看見一條又長又粗的蛇皮，讓他瞬間嚇壞，不斷回頭確認身邊沒有任何巨蛇潛伏，還開玩笑地說自己彷彿置身亞馬遜。他將照片PO上網後，網友們也對這條蛇巨無霸的體型感到驚訝不已。

根據《鏡報》報導，英國男子桑迪（Jason Sandy）是一名河灘尋寶家（Mudlark），曾在河灘邊撿到各種稀奇古怪或者珍貴罕見的物品。本月8日，他前往泰晤士河北側靠近漢默史密斯橋（Hammersmith Bridge）的地方尋寶，意外發現一條長約1.5公尺的巨無霸蛇皮，寬度甚至比人的手臂還要寬。

驚奇罕見的發現讓桑迪忍不住驚呼，「我簡直不敢相信我的眼睛，一條非常粗大的蛇褪皮了，在河岸邊隨著潮水漂動，我得不斷回頭檢查，確保沒有任何蛇潛伏在我背後，希望這條蛇皮不是泰晤士河岸有許多蛇生活的證據」，桑迪還開玩笑地說，看到這條蛇皮的瞬間，他彷彿置身在亞馬遜河，而不是泰晤士河。

照片曝光後，許多網友也都嚇一大跳，紛紛留言，「太瘋狂了，再加上天氣這麼熱，你會覺得自己在亞馬遜也是正常的」、「就像蟑螂一樣，如果你看到1隻，就代表還有1000隻」、「泰晤士河要變成美國的佛羅里達州了嗎？」。

另外也有不少人在猜測這條蛇的品種，和這條蛇皮的來源，「倫敦市中心的七葉蛇（Aesculapean Snake）可以長到1.5公尺以上，牠們非常難捕捉，但可以幫助控制老鼠的數量」、「最可能的是有人把蛇皮沖進馬桶，或把蛇皮當成垃圾丟掉，最後進入泰晤士河」。