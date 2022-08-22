俗話說伴君如伴虎，古代封建社會，皇帝貴為九五之尊，古代官員若得罪了皇帝，不僅自己遭殃，連帶著家中女眷也要跟著受苦，下場有5種，除了死刑，更慘的莫過於落入「教坊司」，這地方跟青樓沒有太大差別。

根據《搜狐網》報導，古代官員被抄家後，家中妻妾有5種下場，首先是「遣散」，有時皇帝會對官家女子網開一面，遣散之後從哪裡來就回哪裡去，只要還有親戚家人可以收留，就能平安度日。至於遣散之後無處可去的，為了生存可能會淪落到青樓或是賣身為奴；運氣好一點的會被其他官員看上，成為妾室或奴婢。

其次是「流放」，身為罪臣的妻女會被發配到條件極其惡劣的邊疆之地當苦力，然而由於官家女子多半身體嬌弱，許多人走不到流放地就會不幸病死在路上，或是途中遭到押解人員羞辱而想不開。

第三種是安置在「教坊司」，這是明代專門收留那些貪官汙吏者家中女眷的機構，與民間的青樓沒什麼兩樣，差別在於是官方所開設的。一般被送到教坊司就等於淪為官妓，供朝中大臣享樂，有時還會被送到軍營取悅將士。

第四種是降為「奴隸」，分散到各大臣家中，終其一生侍奉主人。最後一種則為「死刑」，多半是因為官員犯了十惡不赦的重罪，被皇帝下令滿門抄斬，家中女眷因此難逃一死。