近幾年因為疫情關係，外送產業蓬勃發展，許多餐廳和平台都推出許多優惠或功能，積極擴大營業區域。最近日本出現神奇一幕，有登山客在攻頂富士山時，驚見一名披薩外送員爬到最高峰送披薩，照片曝光後網友全都看傻眼。

日本網友「@fatmanairsoft」發文表示，他在本月20日爬富士山的時候，看見一名達美樂披薩的外送員，讓他驚訝直呼「居然有人在這裡叫了達美樂的披薩外送」，而且除了他之外，還有許多目擊者留言，稱自己也在富士山上看見這名外送員。

照片曝光後，許多網友都十分佩服外送員的毅力，紛紛留言，「超過30分鐘會送遲到券嗎？」、「看起來不是真的，但佩服你的體力與毅力」、「我也看到他了，當時真的驚訝到說不出話」、「送這麼遠，運費要多少錢啊？」、「也不是不能理解想在山頂吃披薩的心情啦」。

披薩價格3776日圓其實代表富士山的高度3776公尺。(圖/翻攝自YAMAP)

後來眾人在日本山友所使用的社群記錄平台「YAMAP」上，發現這名外送員的資料，他的綽號是馬波（うまなみ），非常熱愛登山，因為許下要成為外送王的願望，希望在登山的過程中也能替別人外送餐點，所以自主發起了「登山外送」的行為，且今年已經3度登上富士山外送，但他本人和外送平台或達美樂沒有任何關聯。

而馬波在這次的外送行程，共走了8公里遠，從早上7點38分出發，下午1點27分抵達富士山最高峰「劍峰」，整個過程耗時5小時49分鐘，而收據上的披薩價格3376日圓，其實代表的是富士山的高度3376公尺，沒有真的向客人收費。