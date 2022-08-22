古代帝王在統治初期，往往會實施酷刑，作為穩定政局的手段，比如車裂、凌遲，乃至人彘，都能夠起到殺一儆百，令罪犯聞風喪膽的作用。明太祖朱元璋甚至發明了兩個前所未有的奇葩酷刑，一種能直接嚇死犯人，另一種令罪犯生不如死。

根據《搜狐網》報導，明太祖朱元璋治理國家時，為了嚴懲貪污腐敗，維繫國家的穩定，發明了名為「剝皮楦草」的酷刑，史料記載「剝皮者，從頭至尻，一縷列之，張於前，如鳥展翅，率逾日始絕。有即斃者，行刑之人坐死。」顧名思義就是將貪官汙吏剝皮後，再填入稻草做成標本，陳列在官府公座旁邊，藉此警戒後來上任的官員。

剝皮楦草堪稱是史上最殘酷的刑罰之一，有許多罪犯一聽到自己要受此刑，幾乎全被嚇癱在地。明朝開國猛將藍玉就因謀反罪而被判此刑，並掛在王府直到明朝滅亡。

朱元璋發明的另一種刑罰名為「貼加官」，雖說沒有剝皮楦草這麼殘酷，但依舊讓無數罪犯生不如死。這種刑罰只要準備幾張紙和一壺水即可，主要用來逼供或是處死犯人，而且不留痕跡。

行刑手段是先將罪犯仰面朝天，綑綁在刑床上，接著執行人員將浸溼的桑皮紙一層一層貼在罪犯臉上，剛開始時，罪犯還會拚命掙扎，但隨著紙張的加厚，罪犯會因為窒息而死亡，據悉沒人能撐過5張紙。

行刑完畢之後，疊在一起的紙張也會漸漸乾燥，一張張揭開後凹凸分明，猶如戲台上「跳加官」的面具，因此被稱作「貼加官」。